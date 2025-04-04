Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı, AKP’nin eski milletvekillerinden Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, boykota dair yazdı.

Aydın Ünal, 'Miras değil alın teri' başlıklı yazısında, "Artık ne TÜSİAD’ın darbe kotaracak gücü var, ne İngiltere’nin, Fransa’nın, ABD’nin, İsrail’in ‘imdada’ koşacak mecali var” ifadelerini kullandı...

Ünal, şöyle yazdı:

-Birileri, Cumhuriyetin ilk döneminde dedelerinin, babalarının elde ettiği imtiyazın mirasıyla on yıllar ve nesiller boyunca sülalecek milli iradenin ve memleket kaynaklarının üzerine çöktü.

-Derinden gelen dip dalga ise hanedanlığı sarstı, çökme noktasına getirdi ve bunu sadece kendi emeğiyle, alın teriyle yaptı.

-Anadolu; eğitimde, bilimde, siyasette, idarede, akademide, entelektüel alanda, sanatta, alın teriyle hak ettiğini aldı, sermaye konusunda İstanbul'un tahtını sallayacak noktaya ulaştı, mirasyedilerin çok ama çok önüne geçti.

-Hani 'okumuyorsunuz', 'cahilsiniz' filan diyorlar ya, halt etmişler. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti.Hani 'boykot' diyorlar ya; sermaye dönüştü, para el değiştirdi. Bir gün değil bin gün, on bin gün tüketmeseniz, artık çarşı-pazar, dükkanlar, mağazalar, kafeler yokluğunuzu hissetmez.

-Artık ne TÜSİAD'ın darbe kotaracak gücü var, ne İngiltere'nin, Fransa'nın, ABD'nin, İsrail'in 'imdada' koşacak mecali var.

-Farzımuhal iktidara gelseniz dahi 100 yıllık sabırla yoğrulmuş mücadeleyi geriye götüremeyeceksiniz.

-Eski hal muhaldir. Mirasyedilik dönemi sona ermiştir. Tüm imtiyazlar geride kalmıştır. Yeni duruma alışacaksınız, Anadolu ihtilalini kabulleneceksiniz, milletin ve milli iradenin önünde diz çökeceksiniz. Ya normalleşecek ya da daha da yalnızlaşacak, marjinalleşeceksiniz. Başka yol yok.