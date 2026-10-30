AKP'ye yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesinde, son dönemde sermaye piyasalarında patlak veren büyük fon skandalına ilişkin iktidar içinde tartışma yaratacak bir köşe yazısı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve eski milletvekili Aydın Ünal, köşesinde konuyu ele alarak parti içerisinde "Erdoğan sonrası döneme" yönelik hesapların devreye sokulmuş olabileceği uyarısında bulundu.

"ERDOĞAN'A İÇERİDEN BİR TUZAK MI KURULUYOR?"

Yazısında yaşanan fon krizinin üzerindeki sis perdesinin bilinçli olarak dağıtılmadığını iddia eden Ünal, şu çarpıcı soruyu yöneltti:

"Erdoğan’a bir tuzak kuruluyor olabilir mi? Başta fon krizi olmak üzere, muhtemel riskler çözümsüz bırakılarak Erdoğan’ın altı oyuluyor olabilir mi? Krizin daha fazla aydınlatılması gerekirken her gün daha fazla karanlığa bürünmesi, bende olduğu kadar sizde de ‘Erdoğan’a karşı içeriden bir tuzak’ şüphesini uyandırmıyor mu?"

"15 TEMMUZ VE 17-25 ARALIK'TAN DAHA BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Yaklaşan seçimler öncesinde hedefin doğrudan Erdoğan olduğu iddiasında bulunan Ünal, krizin arkasında "dış mihraklar" değil, sistemin içine çöreklenmiş "iç mihraklar" olabileceğini savunarak şunları kaydetti:

"Birileri, hem de içeriden birileri, 'dış mihraklara' gelmeden önce 'iç mihraklar', yaklaşan seçim öncesinde, fon krizi üzerine bir oyun inşa ediyor şüphesi gittikçe büyüyor. Siyasi tarihinde Erdoğan’ı en çok yoran, vefasızlık ve ihanet oldu. Belki de bir yenisiyle karşı karşıya Erdoğan; hem de en büyüğüyle. Belki, darbe senaryolarından, 27 Nisan’dan, 7 Şubat’tan, 17-25 Aralık komplosundan, 15 Temmuz darbe girişiminden daha büyük bir tuzakla karşı karşıya."

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ BİR DESTEK ÇAĞRISI OLABİLİR"

Erdoğan’ın son AKP Grup Toplantısı'nda sarf ettiği "Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var" cümlesine de değinen Aydın Ünal, bu sözlerin satır aralarında gizli bir mesaj barındırdığına işaret etti. Ünal, "Bu sözleri bir de böyle okumak gerekmez mi? Kim bilir, belki de bu ifadeler, bir çağrı, bir davet, bir destek talebidir" değerlendirmesinde bulundu.