CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe'nin tutuklanmasının ardından başkanvekili seçiminde belediye CHP'den AKP'ye geçti. Üçüncü turda AKP'nin adayı Eray Karadeniz 21 oy, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı. Böylece CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP'ye geçti.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada AKP’nin mecliste çoğunluk olması nedeniyle AKP adayı Eray Karadeniz’in başkan vekili olmasını, “Meclis üyelerimizi, teşkilatımızı bu başarılı oylama neticesinde tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.

AKILLARA 1998 YILI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 1998 yılında, daha önceki bir konuşması nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla ceza aldığı için görevden uzaklaştırıldı.

O dönem İBB Meclisi’nde çoğunluk Refah Partisi’nde olmamasına rağmen belediye başkanvekilliği seçimlerinde göreve Refah Partili Ali Müfit Gürtuna seçildi. O dönem mecliste yer alan diğer partiler, Refah Partisi ile siyasi dayanışma göstererek Gürtuna’ya destek olmuşlardı.

26 YIL SONRA BİR BENZERİ YAŞANDI

Aradan geçen 26 yılın sonrasında benzer bir durum bu kez İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşandı.

İBB operasyonları kapsamında yürütülen soruşturmada “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla tutuklanan seçilmiş CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yeni başkanvekili seçimleri bugün yapıldı.

Ancak Meclis'teki AKP ve MHP'li vekillerin oyuyla belediye CHP'den AKP'ye geçti.