Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü konuşmasında yine belediyeleri hedef aldı. Erdoğan, "Muhalif belediyelerine ait olan çarpık, istilacı, çirkin yapılaşma projeleri ne yazık ki orman teşkilatımıza mal edilerek çok ucuz bir karalama kampanyası yürütülmektedir." dedi.

Erdoğan, "Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden kat ve kat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz." diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

-Son 21 yılda, orman köylerinde yaşayan 285 bin 27 aileye ve 232 kooperatife 35 milyar lira büyüklüğünde kredi ve hibe desteği sağladık. Bu yıl 12 bin ailemize 2,6 milyar lira tutarında katkı veriyoruz.

-2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükselttik. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız.

-Meteorolojik veriler, içinde bulunduğumuz 2025'in bir önceki yıla göre daha sıcak geçeceğini gösteriyor. Artık yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde üç kritik noktanın altını çizmek istiyorum.

-Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı, ormanın yakınında, hatta açık alanda özellikle ateş yakmamanız hayati önemdedir.

-Böyle bir durumda ateş yakmak felakete davetiye çıkarmak demektir. Bunun da adı gaflet değilse açık söylüyorum, büyük bir ihanettir. 86 milyonun her birinin bu konuda azami dikkat göstermesini bekliyor, 'Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun' diyorum.