Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından devlet ve hükümet başkanlarına hediye ettiği isim işlemeli özel yapım Magnum revolverler Avrupa’da gündemdeki yerini koruyor.

UÇAKTA TANITTI

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, zirve dönüşünde makam uçağında gazetecilere yaptığı sunumda, Erdoğan’ın hediyesini ahşap kutu içerisinde tanıttı.

Görüntülerde Pellegrini’nin kutuyu açarak revolveri eline aldığı, incelediği ve kutu içerisindeki isim işlemeli plaketi gösterdiği görüldü.

SARAYDA SERGİLEYECEK

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da kendisine hediye edilen revolveri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basın mensuplarına sergiledi. Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, hediyenin ahşap özel kutu içerisinde sunulduğu yer aldı. Ofis, söz konusu revolverin diğer diplomatik hediyelerle birlikte sarayda sergileneceğini duyurdu.

Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği revolverin, 1990’lı yıllarda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen Gümüşay .357 Magnum modeli olduğu belirtilmişti. Ahşap kutu içerisinde sunulan hediyede Türkiye ve NATO logolarının yanı sıra, Türkçe ve İngilizce olarak “Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca” ifadesi yer alıyor.

Zirve kapsamında verilen söz konusu hediyeler daha önce de Avrupa’da çok konuşuldu. Bazı liderlerin hediyeyi muhafaza ettiği, bazı ülkelerde ise revolverlerin akıbetinin kamuoyunda tartışma konusu olduğu ifade edildi.