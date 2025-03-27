CAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi literatüre kazandırdığı yeni tartışma başlığı “Turpun büyüğü” oldu.

Son grup toplantısında AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuşan Erdoğan, bu başlığı sürdürmeye kararlı göründü.

Karşısına dikilen bir Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nun hapse gönderildiği süreçte, diğer turpların olup olmadığı veya boyutu önemli midir, şüpheli.

Yeni Türkiye olarak tarif edilen 2018 sonrasında tartışmasız en büyük eşik İmamoğlu’nun hapiste geçireceği süredir.

Turp yargı kararı, büyüğü de İmamoğlu ayrıntısıdır.

Erdoğan’a göre belki CHP’nin kurumsal geleceği, belki toplu bir yargı hamlesi, belki de başka bir dosya turpun büyüğü olabilir.

Toplumsal muhalefetin reaksiyonuna bakılırsa, başka turp da başka büyüklük de tanınmıyor.

CHP lideri de “Turp (kayyum) darbesi püskürtüldü, başka turp da kalmamıştır” mealinde bir yanıt verdi.

En önemli eşik İmamoğlu kararı, turpun büyüğü de tutuklama olarak görülüyor.

Bu yüzden 15 milyonluk bir irade sandığa yansıdı, hiç zorunda olmamalarına karşın hafta sonunun tamamı İmamoğlu için ayrıldı.

Tüm bunlardan Cumhur İttifakı’nın ne anladığı ve turpun büyüğünün ne oranda değişebileceği ise yarınki yazının konusu.

Beştepe hattından sızanlar sürecin durulmayacağını göstermeye başladı.

CHP’de kayyum kurultayı

İlginç bir başlık ama süreçteki tek enteresan şey bu başlık değil...

Bir kayyum iddiası, suçlamaya konu eski kurultay ve yeni alınan kurultay kararından doğuyor bu gariplikler...

CHP’nin olağanüstü kurultay kararı alması ile kayyum ihtimalinin önünü kestiklerini açıklamıştı CHP Genel Başkanı Özel...

Konuştuğum Eski YARSAV Başkanı, hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu da aynı görüşü desteklediğini açıkladı.

İddia ile ilgili ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Eminağaoğlu, “Alınmış yeni kurultay kararı yenilik doğurucu bir işlem. AYM kararlarına göre de geri alınamaz. Kayyum atama yapılamaz, hukuksal dayanağı da yok” yorumunu yaptı.