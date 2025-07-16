Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde CHP'nin 'anketlerde öndeyiz' açıklamasının sorulması üzerine, "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir" yanıtını vermişti.

Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar ise, X üzerinden yaptığı açıklamada iktidara güvenin 15 Temmuz'dan bugüne yüzde 45 azaldığını kaydederek, yüzde 30'lara kadar indiğini söyledi.

"Aradan geçen 9 yılda 15 Temmuz’a dair söylenmedik söz kalmadı aslında. İhaneti de direnişi de hep birlikte yaşadık. Tekrara girmenin, ispat yarışına dalmanın kimseye faydası olmaz, biraz gururunuz okşanır o kadar. Tekerrür etmemesi için ibret almak, en doğrusu kanımca" ifadelerini kullanan Tayyar şunları söyledi:

"İKTİDARA GÜVEN YÜZDE 75'E KADAR ÇIKTI"

"O gece.

İktidara güven oranı yüzde 75’e kadar çıktı, millet tarifsiz bir destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi o atmosferde doğdu.

Şimdi.

"YÜZDE 30'LARA KADAR İNDİ"

AK Parti’ye güven oranı yüzde 30’lara kadar indi.

Tek başına kazandığımız Cumhurbaşkanlığını ikinci, üçüncü partilerle kotarır hale geldik.

İstanbul’u, Ankara’yı kaybettik.

23 yıldır AK Parti’yi iktidarda tutan aziz milletin ferasetinden şüphe duymuyorsak eğer, yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir.

Umarım, 15 Temmuz’un 9.yıldönümü hamasete boğulmaz, mazeret üretmeden muhakemeye vesile olur.

İnşallah."