AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitede rektör değişikliğine gidildi. Atamalarda en dikkat çeken değişikliklerden biri Şırnak Üniversitesi'nde yaşandı. Görev süresi boyunca akademik kadro ilanları ve üniversitedeki yönetim anlayışına ilişkin iddialarla gündeme gelen Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın yerine Prof. Dr. İbrahim Baz getirildi.

Alkış'ın rektörlüğü döneminde üniversitedeki akademik ve idari kadro ilanlarının belirli kişilere göre hazırlandığı iddiaları tartışma yaratmıştı.

LİYAKAT YERİNE...

Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış için açıldığı öne sürülen bir kişilik personel ilanı dikkat çekti. Alkış, akademik atamalarda liyakat yerine kendisine gösterilen sadakatin esas alınacağı yönündeki sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

Aralık 2025'te Alkış'a ait olduğu ileri sürülen paylaşımlarda, akademik kadrolara yapılacak atamalarda kendisine bağlılığın belirleyici olacağı ve bazı isimlerin terfi ettirileceği sözleri tepkiye neden oldu.

Şırnak Üniversitesi Senatosu ise söz konusu paylaşımların rektörle ilgisi olmadığını savunmuştu. Üniversite yönetimi, ekran görüntülerinin değiştirildiğini öne sürerek iddiaları reddetti. 7 Kasım 2026 tarihinde Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Baz atandı. Böylece tartışmalarla gündeme gelen Abdurrahim Alkış'ın rektörlük dönemi sona erdi.

PERSONELE TEHDİT İDDİASI

Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversite kadrolarını torpille akraba ve yakınlarına tahsis ettiği iddiaları ile gündeme geldi. Akademik kadrolara "adrese teslim" atamalar yaptığı öne sürüldü. Alkış'ın personelleri kendisine itaat etmesi yönünde tehdit ettiği iddiası çok konuşuldu.