Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin ortak basın toplantısına kameralar önündeki imza krizi damga vurdu.
BAKAN ANLAŞMAYI İMZALAMAK İSTEMEDİ
Basın toplantısı sonrası Irak Ulaştırma Bakanı, Türkiye ile Kalkınma Yolu anlaşmasını imzalamak istemedi. Erdoğan’ın “beş anlaşma değil miydi” uyarısı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sahneye geldi.
IRAK BAŞBAKANI EMİR VEREREK İMZALATTI
Zeydi, bakanlarıyla görüşmeler yaptı, bakanı anlaşmayı imzalamaya zorladı. Irak Ulaştırma Bakanı, İran’a yakın Şii Koordinasyonu ve İranlı milis grup Bedir Örgütü’nden.