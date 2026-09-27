Muhalif belediye başkanlarını transfer etmeye devam eden AKP, bir yandan da muhalefet çatısı altından TBMM'ye girmiş milletvekillerini saflarına çekmeyi sürdürüyor.



Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşadığı sorunları gerekçe göstermiş ve istifa kararı alabileceğinin sinyallerini vermişti.



YRP'den istifa eden Bekin, gelecek hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir etkinlikte AKP rozeti takacak.



ERDOĞAN 'KAFADAN SIKINTILI, TERBİYESİZ' DEMİŞTİ



Bekin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kürsüye çıkması ve konuşması gerektiğini savunmuş, bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt gelmişti.



Erdoğan, 2024 yılında Rize İl Teşkilatı toplantısında isim vermeden Bekin'e yüklenerek, "Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmut Abbas’ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmut Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz" demişti.



Tartışmadan yaklaşık bir ay sonra Abbas, TBMM'de konuşma gerçekleştirmişti.