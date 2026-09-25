Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde yatırımcılarla bir araya geldi.

Zirvede ABD Eximbank, Amazon, Apollo Global, ARC Clean Technology, Boeing, Carrier Energy, Citigroup, Ford, Ge, JP Morgan, MasterCard, PepsiCo, Procter&Gamble Company, Uber, Zynga, Fedex, Coca Cola, Lockheed Martin, MSD, Microsoft, Nova Power Solutions, RTX, Honeywell Aerospace, Fairfax International gibi pek çok dev şirket yer alırken, iktidara yakın Sabah yazarı Dilek Güngör detayları paylaştı.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pepsi ve Coca Cola temsilcilerine sorduğu soru gülümsetti. Erdoğan, zirvede sıranın Pepsi ve Coca Cola'nın temsilcilerine geldiğinde "Hanginizin piyasa payı daha büyük?" diye sorduğu iddia edildi. Bu sorunun ardından toplantıda renkli diyalogların yaşandığı belirtildi.