AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'nin Kızılcahamam kampında gündeme ilişkin açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik" sözleri sorulan AKP'li Çelik şunları söyledi:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ BİR ÇERÇEVE"

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da dünkü bir takım eleştirileri Terörsüz Türkiye'ye dönük olarak zikrederken hatırlarsınız şunu söyledi; Bazıları esasında terörün bitmesini çok arzu etmiyorlar çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Onun çift taraflı istismarı vardır biliyorsunuz. Birincisi terörün varlığından nemalananlar vardır bir de terör bitsin cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından yürütülen her süreci hadsiz bir şekilde ihanet olarak suçlayan, dolayısıyla meseleleri sürekli tıkanma noktasına götüren bir anlayış vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin bu şekilde devam etmesi ve tamamlanmasıyla birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve buradan kendilerine bir misyon üretmeye çalışanların esasında birbirine zıt gibi gözükse de terörün varlığından kendilerine siyasal alan oluşturmaya çalışanların işsiz kalacağından bahsetti. Bu istismarları söz konusu olsa bile zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, ardından DEM Parti'nin yürüttüğü, çeşitli partileri ziyaret ederek istişare sürecinin bundan sonra da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve."

KOMİSYON KURULACAK

Çelik ayrıca, "Terörsüz Türkiye komisyonuyla Meclis devreye girecek. Komisyon günler içinde kurulacak" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E YANIT

CHP lideri Özgür Özel'in dün Malatya mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkler, Kürtler ve Arapların ittifak yaptığı" yönündeki sözlerine yaptığı eleştirilere de yanı veren Çelik şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel sözleri çarpıtarak bir şeyler söylüyor. Böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın bölgede nasıl heyecanla karşılandığı görülüyor. Çalışmalar güçlü bir şekilde sürecek. İnşallah birkaç ay içinde tamamen silahların bırakılması takip edeceğimiz bir husustur."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin Kızılcahamam Kampı'nın açılış konuşmasında terör örgütü PKK'nın silahları yakmasıyla devam eden sürece ilişkin değerlendirmeleri sırasında, "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Derdimiz var, dertliyiz, derdimiz olduğuna göre, dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle biz bu engelleri aşarız. Şunu herkes bilsin ki artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Musaffa edeceğiz, kucaklaşacağız, konuşacağız, birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"İttifak" tartışmalarını beraberinde getiren açıklamaların ardından İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, “Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla birlikte DEM Parti'nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu. Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik, ortaklaşma anlamlı olacaktır. Bence bunun adına süreç birlikteliği diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen mesaj, bu birlikteliğin süreç itibariyle olacağının da bir sinyaliydi.” demişti.