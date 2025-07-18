Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı korumalarına, 1 milyar 245 milyon 321 bin 733 TL harcandı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç,konuya ilişkin yaptığı açıklamada,“Günde 40 milyon 171 bin 668 TL, saat başı 1 milyon 673 bin 820 TL harcanan bir koruma ordusu, artık güvenlik ihtiyacını değil; iktidarın halktan duyduğu korkuyu temsil ediyor.Koruma giderlerinin 2020’de 263 milyon TL iken, 2024’te 2 milyar 291 milyon TL’ye çıkması, %770’e varan bir artışı ifade ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibinin mayıs ayı maliyeti açıklandı. “Kamuda tasarruf” tedbirleri devam ederken,Cumhurbaşkanının koruma ekibi için milyarlarca lira harcandı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre Mayıs ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 1 milyar 245 milyon 321 bin 733 TL harcadı. Koruma ekibinin, yılın ilk beş ayındaki maliyetiise 3 milyar 952 milyon 421 bin 135 TL oldu.

Ocak: 331 milyon 12 bin 988 TL

Şubat: 554 milyon 371 bin 524 TL

Mart: 800 milyon 353 bin 208 TL

Nisan: 1 milyar 21 milyon 361 bin 682 TL

Mayıs: 1 milyar 245 milyon 321 bin 733 TL

Kamuoyunda,yapılan harcamalarla gündeme gelenkoruma giderlerinin yıllara göre dağılımı ise şu şekilde:

2020: 263,1 milyon TL

2021: 306 milyon TL

2022: 526,1 milyon TL

2023: 1 milyar 77 milyon TL

2024: 2 milyar 291 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı altı ayda, 6 milyar 607 milyon 825 bin TL harcadı

Koruma ekibinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığının harcamaları da dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Cumhurbaşkanlığının haziran ayı harcaması 609 milyon 392 bin TL oldu. Cumhurbaşkanlığı, yılın ilk altı ayında 6 milyar 607 milyon 825 bin TL harcadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şu ifadeleri kullandı:

“Kamuda tasarruf denilerek emekliye kuru ekmek reva görülürken, memurun maaşı enflasyona ezdirilirken, öğrencinin KYK borcu, çiftçinin mazot gideri ödenemez hale gelmişken; Cumhurbaşkanının yalnızca mayıs ayındaki koruma giderinin 1 milyar 245 milyon TL olması, saray rejiminin halktan ne denli koptuğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Günde 40 milyon 171 bin 668 TL, saat başı 1 milyon 673 bin 820 TL harcanan bir koruma ordusu, artık güvenlik ihtiyacını değil; iktidarın halktan duyduğu korkuyu temsil ediyor.

“ 2020’DEN 2024’E YÜZDE 770 ARTIŞ VAR”

Koruma giderlerinin 2020 yılından 2024 yılına kadar yüzde 770 arttığını ifade eden Genç, “Bu yalnızca buzdağının görünen yüzü. Koruma giderlerinin 2020’de 263 milyon TL iken, 2024’te 2 milyar 291 milyon TL’ye çıkması, yüzde 770’e varan bir artışı ifade ediyor. Aynı dönemde emekli maaşlarına, asgari ücrete ya da tarımsal destek ödemelerine böyle bir artış yapıldı mı? Hayır. İktidar, kaynakların yeniden dağılımını adaletle değil, şatafatla yapıyor. Bir kişinin güvenliği için harcanan milyarların bedelini 85 milyon yurttaş ödüyor. Bu harcamalar anayasal eşitlik ilkesine de aykırıdır. Anayasa’nın 2’nci maddesinde tanımlanan sosyal hukuk devleti ilkesi, kamu kaynaklarının şeffaf, ölçülü ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını gerektirir. Ancak bugünkü tablo, devleti şirket gibi yönettiğini söyleyenlerin, aslında halkın vergisini saray harcamalarına ve koruma ordularına tahsis ettiğini gösteriyor.Emekliye 16 bin 881 TL reva görülürken, saray korumalarına milyarlar harcanamaz. Tasarruf, halktan değil; israftan, şatafattan ve keyfilikten başlamak zorundadır. Bu düzeni değiştirmek, halkın alın terini halkın sofrasına geri döndürmek bizim boynumuzun borcudur” dedi.