Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine hazırlanırken, aylardır süren milyarlarca liralık hazırlık aşamasının en önemli ayağını Etimesgut Havalimanı'nda yapılan yenileme çalışmaları oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Air Force One' adlı başkanlık uçağının geniş gövdesi nedeniyle sorunsuz iniş yapabilmesi için pist uzunluğu 3 bin metreye yükseltilirken, devlete maliyeti 9,5 milyar TL'yi bulan Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yolları, dün düzenlenen tören ile resmen açıldı.

Açılışa oldukça geniş bir protokol katılımı gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kestiği kurdele sırasında çekilen fotoğraf yeni bir protokol tartışmasına neden oldu.

MANSUR YAVAŞ'A BÜYÜK AYIP

Ankara halkının rekor oy oranı ile ikinci kez seçtiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehirle alakalı milyarlık bir yatırımın açılış töreninde dahi salonun en ücra köşesine yönlendirildi. Protokolde Yavaş'ın daha altında yer almasına rağmen çok sayıda AKP'li isim, kurdele kesildiği sırada ön sıralarda yer aldı.





Söz konusu görüntülere sosyal medyadan da tepki yükseldi. Resmi etkinliklerinde dahi siyasi parti ayrımına gidildiğini belirten kullanıcılar, CHP'li belediye başkanlarının tüm devlet törenlerinde ve açılışlarda protokol olarak kendisinden daha aşağıda olan AKP'li isimlerin arkasına itildiğini hatırlattı. Konuya ilişkin yapılan tepki paylaşımlarında "Kimse Ankara halkının seçtiği isme 'üvey evlat' muamelesi yapamaz' yorumu öne çıktı.

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da yer aldı.