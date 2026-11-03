Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, 6 Ekim’de saat 15.40 sıralarında İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı Sırapınar Mahallesi’nde boş bir arazide park halindeki aracının içinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Fon skandalı soruşturmasında adı geçen iş insanı Ballı’nın ölümünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, ihbar üzerine olay yerine ilişkin inceleme yapıldığını ve araçta bulunan kişinin Ali Emre Ballı olduğunun belirlendiğini açıklamıştı. Açıklamada, “Olayla ilgili tüm deliller ivedi toplanmaya başlanmış olup soruşturma titizlikle devam etmektedir” denilmişti.

(Adil Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı)

SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er de Ballı’nın ölümüne ilişkin soruşturmayı gündeme getirdi. Konuyla ilgili kendisine çok sayıda soru yöneltildiğini belirten Er, soruşturmanın mevcut durumuna ilişkin kamuoyunda bilgi bulunup bulunmadığını sorguladı.

(Erdoğan'ın gazeteci olan kuzeni Cengiz Er)

“SIRADAN BİR İNTİHAR MI?”

Cengiz Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok soru geliyor, o yüzden yazayım dedim.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı herhangi bir gizlilik kararı var mı, yok mu bilmiyoruz. Fon krizinin patlak vermesinden sonra aracında tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunan Adil Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı soruşturmasının ne durumda olduğunu bilen var mı? Sıradan bir intihar mı? Unutulup gitti mi?”