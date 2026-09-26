Fon soruşturması derinleştikçe iç içe geçen ilişkiler ağı gözler önüne seriliyor. Fon soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nda (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını belirtti.

VERİLER SİLİNMİŞ

Operasyonda, olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de aralarında bulunduğu FETÖ ile bağlantılı 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı, yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında EMİS yazılımının 2012’den itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu öne sürüldü.

MASAK’ın temel bilgi ve analiz sistemlerinden biri olan EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçek- leştirildiğinin tespit

edildiği aktarıldı.

Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar bulunduğu ve bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak işlem kayıtlarının tutulmadığının tespit edildiği kaydedildi.

3 eski başkanın ifadesi alınacak

2012-2018 döneminde MASAK başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli’nin ifadelerinin alınacağı bildirildi. Eski MASAK Başkanı ve Maliye Bakan danışmanı Dereli’nin 2020’de görevden alındığı belirtilmişti. 2018’de Sayıştay’a atanan Kaplan’ın Aselsan’da İç Denetim Başkanı olarak görev yaptığı da öne sürüldü. Polat’ın da MASAK Başkanlığı’ndan Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na getirildiği ve 2015’te FETÖ ile ilişkisinin olduğu iddialarına yönelik “Bağlantımız yok” ifadesini kullandığı medyada gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.