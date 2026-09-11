Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da baş başa gerçekleştirdiği görüşme, siyasetin gündemine damga vurdu...

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, ‘Hani Almanya’daki şirketi bilmiyordu?' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mansur Yavaş’ı Saray’da kabul etmesine dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu.

Saymaz, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesine yönelik soruşturmanın Erdoğan’ın bilgisi ve izni olmadan başlatılmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Saymaz, Erdoğan’ın Yavaş’ı Saray'da kabul etmesini ise yalnızca muhalefete değil, Melih Gökçek’e yönelik bir mesaj olarak değerlendirdi...

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Saymaz, görüşmenin siyasi bir mesaj taşıdığı görüşünü dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

-Bugüne kadarki teamüller gösteriyor ki...

-Melih Gökçek ve ailesine soruşturma açılması, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi ve izni kapsamında olabilir.

-Erdoğan’dan habersiz Gökçek’in ifadesi alınması düşünülemez.

-O bakımdan Cumhurbaşkanı’nın önceki gün Beştepe’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ağırlaması, muhalefete olduğu kadar Gökçek’e de bir mesajdır.