Türkiye’de enflasyonun zirve yaptığı günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yaparak ‘ucuzmuş’ diye övdüğü ve şube sayılarını artırma sözü verdiği Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri zor durumda. Marketlerin 2025 yılı bilançosunda yılı 4.7 milyar liralık dev zararla kapattığı görüldü.

Özkaynakları eriten bu devasa kayıp karşısında Kooperatif Merkez Birliği’nden gelen 4 milyar liralık ‘sermaye avansı’ imdada yetişti. Eğer o nakit desteği olmasaydı, şirket yasal olarak ‘teknik iflas’ noktasına gelecekti. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ’nin 31 Aralık 2025 tarihli bağımsız denetim raporunu yayınlandı. Tarımdanhaber.com sitesinde yer alan habere göre şirket, 66.3 milyar lira hasılat yapmasına rağmen operasyonel giderlerini karşılayamadı.

BORCU 4’E KATLADI

Şirketi ‘Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları’ olan yani Merkez Birliği’nden gelen 4 milyar lira kurtardı. Şirketin 2025 yılında reel cirosu 72.2 milyar liradan 66.3 milyar liraya geriledi. Şirket 11.1 milyar lira brüt kâr elde etmesine rağmen, mağaza kiraları, personel maaşları ve lojistik gibi pazarlama giderleri için 14.8 milyar lira harcadı. Şirketin kısa vadeli borçları da dikkat çekti. Banka kredileri ve kısa vadeli borçlanmalar bir yılda 1.3 milyar TL’den neredeyse 4 kat artışla 4.8 milyar TL’ye fırladı.

Öte yandan finansman maliyeti de şirketi zora soktu. Borçlanma maliyeti ve kur farkları nedeniyle şirket tam 6.2 milyar lira finansman gideri yazdı. Şirketin piyasaya ve ilişkili taraflara toplam 10.7 milyar lira ticari borcu bulunuyor.

Destek tam zamanında gelmiş

Denetim raporunda, şirketi, Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesine göre ‘borca batıklık’ veya ‘teknik iflas’ olarak adlandırılan duruma düşürmekten kurtaran desteğin zamanlaması da dikkat çekti. 4 milyar liralık desteğin tamamı tam da yılın kapanışı olan aralık ayında yapılmış durumda. Merkez Birliği bu tutarı tes- cil öncesi ‘avans’ olarak aktardı.