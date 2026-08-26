Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yaptığı, yüksek enflasyon sorununa çözüm olarak sunduğu Tarım Kredi marketleri bu yılın ilk yarısında 1 milyar lira zarar etti. Zararın faturasını çalışanlar ödedi. Şirket, son 1 yılda 1808 çalışanını işsiz bıraktı.

Tarım Kredi KOOP Market, ocak-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Gelecek yıl borsada halka arz olmayı planlayan şirket yine zarar etti.

FAİZE 2.7 MİLYAR GİTTİ

Geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar liralık dönem zararı bildiren şirket, bu yılın aynı döneminde de 1 milyar 91 milyon lira zarar etti. Şirket cirosunu yıllık bazda yüzde 13 artırarak 43 milyar liraya çıkarırken satışların maliyeti de yüzde 9.5’lik artışla 35 milyar lirayı aştı. 8 milyar liralık pazarlama ve 2.7 milyar liralık faiz giderleri geçen yıla göre gerilese de şirketin zarar etmesine neden oldu.

Zarar nedeniyle şirket küçülmeye gitti. Faaliyet raporuna göre Tarım Kredi KOOP Market, 6 ayda şube sayısını 30 azalttı ve 2 bin 338 şubeye indirdi.

HALKA ARZ OLACAK

Erdoğan’ın 2021’de her yere şube açılsın talimatına rağmen İstanbul’daki market şubesi sayısı 18, Ankara’da da 5 azaldı.

Şube sayısıyla beraber istihdam da düştü. Şirketin Haziran 2025’te 11 bin 615, Aralık 2025’te ise 10 bin 940 olan çalışan sayısı, bu yılın haziran ayında 9 bin 807 kişiye kadar geriledi. Böylece market zinciri istihdamını 6 ayda 1133, son 1 yılda da 1808 kişi azalttı. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz listesinde bulunan Tarım Kredi Süt 130 milyon liralık dönem kârı bildirdi.

En çok zam yapan 2. market

Tarım Kredi zarar ederken bir vatandaş, sosyal medya hesabından market zincirindeki çay fiyatlarını eleştirdi. Paylaşımda, “Burası üç harfli zincir marketlerden biri değil, devlet desteğiyle kurulan bir market. Vatandaş uygun fiyat beklerken 1 kilogram çaya 399 lira ödemek zorunda kalıyor” eleştirisi yapıldı. Tüketici Birliği Federasyonu’nun verisine göre temmuzda market fiyat endeksi yüzde 2.41 artarken Tarım Kredi’deki ürünler yüzde 7.19 zamlandı. Tarım Kredi, temmuzda en çok zam yapan ikinci market oldu.