Ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşirken iktidarın varlığıyla övündüğü, reklamını yaptığı şirketlerin de zararı katlandı ve işçi çıkarma haberleri gelmeye başladı. Bu şirket, daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yaptığı ve ardından “Şube sayısını artırın” diye emir verdiği Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri.

ZARARI ÇİFTÇİ ÖDÜYOR

Gıda enflasyonunu düşürmek için kurulan ancak zincir marketlerle aynı fiyata satış yapan, iktidarın zaman zaman ‘İndirim kampanyası’ diye reklamlarını yaptığı bu marketlerin zararı 2025’in ilk 6 ayında 2.5 milyar lirayı aştı. Tarımdanhaber.com’un haberine göre, mağaza personeli ve iştiraklerde yaklaşık 1.200 çalışanın işten çıkarılacağı öğrenildi. Tarım Kredi’nin diğer iştiraklerinde de benzer bir ‘tasarruf operasyonu’ başlatıldığı iddia ediliyor.

Bir yanda işçiler, işten çıkarılırken bir yandan da AKP’li bürokratlara yüksek maaşlarla görevler verilmesi tepkilere neden oluyor. Tarım Kredi Marketleri Genel Müdürlüğü’nde Varlık Fonu, Ziraat Bankası ve Turkcell gibi kamu kurumlarında görev yapmış Hüseyin Aydın yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin üst kademesi; Adem Darımla, İsmail Can, Fikret Oy, Zeynep Müjde Sakar, Hasan Fehmi Kinay, Kazım Erten gibi eski AKP’li vekiller, vekil aday adayları ve AKP’de görevli isimlerle dolu. Bu isimlere ödenen maaşlar 100 bin TL’yi aşarken, huzur hakkı olarak da 70 bin TL veriliyor.

En dikkat çeken nokta ise oluşan zararların Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kapatılması. Yani çiftçinin üretimde kullanması gereken öz sermayesi, market zincirinin zararlarını finanse etmek için harcanıyor. Çiftçiye destek olması gereken kaynak, her geçen yıl daha da küçülüyor.

Çiftçiye kredi kapılarını kapattı

Tarım Kredi’nin kaynakları iştiraklere aktarılırken, çiftçi ortakların krediye ulaşımının da zorlaştırıldığı iddia edildi. 2020’de imza ve kefil ile 25 bin TL kredi alabilen çiftçi, 2025’te taşıt rehni verse bile 200 bin TL krediye ulaşamıyor. Enflasyon ve kuraklık vururken, kredi politikaları da çiftçinin elini kolunu bağlıyor.Çiftçiler ayrıca Tarım Kredi’den kullanılan kredilerin ilk 300 bin TL’sine uygulanan Hazine indiriminin 3 yıldır artırılmadığını hatırlatıyor. Enflasyon yüzde 100’leri aşarken, çiftçiye tanınan indirim yerinde sayıyor. Çiftçi, “Genel Müdür neden bu konuda bir adım atmıyor” diye soruyor.