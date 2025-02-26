AKP'nin 8. Büyük Kongresi geride kalırken parti yönetiminde beklenen değişiklikler geride kaldı. Sırada yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti olmasından beri beklenen Kabine değişiminde. Can Coşkun Korkusuz için kaleme aldığı yazıda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ayı anketlere ayırdığı ve masasındaki anketlerde ismi geçenleri yazdı.

Coşkun yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan partisindeki değişiklikleri bu satırlarda duyurulduğu gibi yapınca kabineye geçeceğimizi yazmıştım. Kulisler doğrulandı, transferler tamamlandı, partideki birçok koltuk değişti. Yeterlidir veya değildir, kamuoyu kanaat getirecek. Tek isme bağlı partide ne etki yaratır, seçmen hak verecek. Şimdi gelelim oyun planının ikinci safhasına..." değerlendirmesini yaptı.

Coşkun şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN OCAK AYININ TAMAMINI ANKETLERE AYIRDI"

Parti değişikliklerini ve transferleri duyurmamı sağlayan aynı kaynaklarla tekrar konuştum. Söylenenlerin özeti şöyle:

- Erdoğan, ocak ayının tamamını anketlere ayırdı.

- Bu anketlerde 30’a yakın isim soruldu.

- Bu isimlerin hem sokaktaki hem de partideki karşılıkları ölçüldü.

Bunları duyan her gazetecinin yapacağını yaptım ve isimleri sordum ama aynı kaynaktan başka yanıt alamadım.

Sonra İmralı sürecinin başlayacağını öngören ve bu konuda süreç başlamadan yazmama olanak veren kaynağıma döndüm, sorulan 30’a yakın isimden 7’sini öğrendim.

ANKETLERDE HANGİ İSİMLER SORULDU?

Partide ve sokakta yapılan anketlerde sorulan isimler şöyle:

Binali Yıldırım, Berat Albayrak, Adil Karaismailoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, Bülent Turan, Mustafa Varank ve Mehmet Muş.

Bu isimler zaten ya partide ya da kabinede daha önce güçlü koltukları olan isimler.

Belli ki Erdoğan güncel ağırlıklarını ölçtürmüş.

Bu isimlerden kaçı kabinede yer bulacak, göreceğiz.

Ama...

Hazır kabine kulislerine geçmişken, AK Parti’de uzun süre danışmanlık yapan bir isimden üç isim daha öğrendim.

Hüseyin Keskin, Hüseyin Keskin ve Mustafa Yılmaz.

Yanlışlık yok, gerçekten iki Hüseyin Keskin de konuşuluyor.

İlk Hüseyin Keskin, DHMİ eski müdürü ve hâlâ THY Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Kabinedeki Ulaştırma Bakanlığı koltuğu için adı yoklanmış.

Diğer Hüseyin Keskin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü. Tahmin edeceğiniz üzere Turizm Bakanlığı koltuğu için ismi geçenlerden biri...

Mustafa Yılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı. Enerji Bakanlığı için adı sorgulananlardan...

Özetle; kabine toto oynamaya hevesli olanlar bu isimlere bakabilir.

Bu isimler neden Erdoğan’ın masasındaki anketlere yansıdı, şimdi mi yoksa daha sonra mı değerlendirilecekler, cevabı yarınlarda...

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