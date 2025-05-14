Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası başlayan yeni süreçte atılacak adımlara ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

PKK'nın tamamıyla silahları bıraktığı, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağı raporla belirlenecek.

'YOL KAZASI YAŞANMAMASI İÇİN'

Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, “MİT ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için süreci takip edecek” ifadesini kullanmıştı.

CNN TÜRK'ün haberine göre MİT, süreci yakından izleyecek ve kararın uygulamaya konulması ile ilgili adımları denetleyecek. Bunun haziran ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

3 ÜLKEDE MERKEZLER BELİRLENDİ

Ayrıca Türkiye, Irak ve Suriye’de PKK’nın silahlarını bırakacağı merkezler belirlendi.

Silah bırakma işlemi her ülkede o ülke ile birlikte oluşturulan mekanizma sayesinde kontrol edilecek; PKK’nın bağlantılı yapılanmalarının bulunduğu Irak ve Suriye’de MİT, söz konusu devletlerle ortaklaşa çalışarak silah bırakmayı denetleyecek.

Türkiye’de ise kontrol sadece MİT’in elinde olacak. Devletin PKK’nın silah bıraktığını kabul etmesi MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı rapor sonucunda olacak.