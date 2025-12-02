TBMM’de görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerine Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın katılmaması tartışma yarattı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı var, MGK Genel Sekreterimiz var ama bazıları tenezzül edip Meclis’e gelmiyor. Neden yoklar? Bu arkadaşlar, TBMM’yi ciddiye almıyor mu ?’’ diye sordu.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da “Bu bize olduğu kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısına da saygısızlık değil mi’’ dedi. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Mehmet Muş da ilgili bürokratları komisyona davet ettiğini belirterek şunları söyledi:

AKP'Lİ BAŞKAN DA ELEŞTİRDİ



“Cumhurbaşkanı Yardımcımız burada, bu konuyla alakalı biz daveti ilgili kurumlara gönderdik. Bu konu geçtiğimiz bütçede de gündem olmuştu. Parlamentonun itibarı var, hassasiyeti var, bu arkadaşlar da hassas olmalı’’ diyerek konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletti.