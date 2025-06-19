Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önüne açacağı yorumları yapılırken Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün bugün yayımladığı "Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması"ndan çarpıcı sonuçlar geldi.

YÜZDE 70 KARŞI

Erdoğan'ın "Ömür boyu cumhurbaşkanlığı yapma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Olumsuz ve çok olumsuz cevabını verenlerin oranı" yüzde 70 oldu. Kendisini "muhafazakar" ve "İslamcı" olarak tanımlayanlarda ömür boyu cumhurbaşkanlığına karşı olumsuz görüş belirtenlerin oranı yüzde 50 bandında olması dikkat çekti.

Katılımcılar Erdoğan'ın ömür boyu cumhurbaşkanlığı yapma ihtimalini yüzde 11.5 "çok olumlu", yüzde 18.5 "olumlu", yüzde 37 "olumsuz", yüzde 33 "çok olumsuz" olarak değerlendirdi.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 52 olurken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını büyük çoğunluk "siyasi" olarak değerlendirdi.

"Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki bir yıl içerisinde hapishaneden çıkabilecek mi?" sorusuna yüzde 39.6 "hayır", yüzde 21.9 "evet", yüzde "23.9" belki, yüzde 14.6" ise bilmiyorum yanıtını verdi.

Enstitü araştırmaya dair, "Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün son 9 ayda gerçekleştirdiği 4 ulusal kamuoyu araştırmasının 2’sinde CHP, 2’sinde ise Ak Parti en çok seçmen desteğine sahip parti olarak öne çıktı. 4 kamuoyu araştırmamızın 3’ünde iki parti arasındaki fark çalışmanın hata payı aralığı(+/- %2,5) içinde yahut yakınındaydı. Bu durum devam etmekle birlikte birincilikte Ak Parti lehine bir değişim olduğunu görüyoruz. Karasızlar dağıtıldığında Ak Parti %32,3’le birinci, CHP %30,5 ile ikinci. Ocak 2025’deki bir önceki ulusal araştırmamızda CHP 0,5 puanla Ak Parti’nin önündeydi. Türkiye’nin son 9 ayda belirgin bir şekilde , genel seçim tercihleri bakımından, toplum desteği birbirine eşit iki büyük partili bir siyasal atmosferde stabilize olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesini yapan