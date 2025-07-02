Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’li 50 milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Milletvekillerinin bazıları bakanlara ‘övgü dolu’ cümleler kurdu bazıları ise eleştirdi. AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise “Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bürokratlar, müdürler hâlâ koltuğunda oturuyor’’ dedi. Erzurum Milletvekili Fatma Öncü’nün “Bakanların hepsinden çok memnunuz, ne zaman telefonla ulaşmak istesek dönüş yapıyorlar” sözleri salonda bulunan diğer vekillerin uğultulu tepkisine neden oldu.

‘AYRIM DOĞRU DEĞİL’

Bir milletvekili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, AKP hükümetleri içinde en başarılı isim olduğunu söyleyince Bursa Milletvekili Müfit Aydın “22 yıllık AKP hükümetlerinin hepsi ayrı ayrı başarılı, hepsi hizmet için büyük gayretler gösterdi. Kabineler arasında ‘şu daha iyi çalıştı’ ayrımı doğru değil” dediği öğrenildi.

İKTİDAR KAPI KAPI GEZECEK

Öte yandan Erdoğan, partisi AKP’nin Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu: “Yaz dönemini muhalefet ile aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak hep beraber kullanacağız. Tam kadro sahada olacağız. Biz millet için varız. Bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. 81 ilde halkın çeşitli kesimleriyle buluşacağız.”