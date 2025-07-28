Türkiye'de birçok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada sorumluluğu üstlenmedi.
Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Burada muhalefeti hedef alan Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "30 büyükşehrimiz var. İtfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde orman yangınlarıyla ilgili açıklaması gündem oldu.
Erdoğan, 1998'deki açıklamasında, "Orman yangınlarının Orman Bakanlığı'nın sorumluluğundadır" dediği ortaya çıktı.
MUHALEFETTEN TEPKİ GELDİ
Söz konusu açıklamalara CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Erdoğan'ın 1998'deki açıklamasını anımsatan Başarır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken orman yanınca: "Yanan alanlar Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda."
Erdoğan Cumhurbaşkanı'yken orman yanınca: "İtfaiyecilik, büyükşehirlerin işidir."
Omurgalı siyaset denilince Erdoğan(!)"