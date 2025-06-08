Türkiye’de yıllardır süren ve 2018 yılında çığırından çıkan ekonomik kriz, işçisinden sanayicisine, memurundan emeklisine toplumun her kesimini canından bezdirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nas ısrarı ile körüklenen kriz, hem enflasyonu ve faizi uçurdu hem de üretimi durdurma noktasına getirdi. Dev fabrikalar birer birer kapanmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 yılında ziyaret ederek sağlanan kadın istihdamı ile övündüğü bir fabrikanın kapanacağı duyuruldu. Türkiye’nin önemli tekstil üreticilerinden Baltalı Grup şirketlerinden Deniz Tekstil, Afyonkarahisar Hocalar ve Denizli’nin Çal ilçelerinde bulunan fabrikalarını kapatma kararı aldı. Erdoğan, 2.500 kadın çalışanıyla Türkiye’nin en çok kadın işçisinin istihdam edildiği bu fabrikada ‘Emekçi Kadınlarla Buluşma Programı’ düzenlemişti. O kadınlar şimdi işsizlikle karşı karşıya. DRT TV’den İbrahim Alayont’un haberine göre, iki fabrikanın kapatılmasıyla birlikte 650 kişinin işsiz kalacağı öğrenilirken, Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, fabrikalarının, azalan siparişler ve ekonomik koşullar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

'BİR NOKTADA YENİLDİK'

Baltalı, “Çözümler elbette var, ancak ne yazık ki rekabet şansımız çok önceden yaratılmalıydı. Rekabeti uygulanan programlar nedeniyle yitirdik. Bir noktada enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Enflasyon oranı kadar bir kur artışı olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız. İlk açacağımız yerler de buralar olacaktır” ifadelerini kullandı. Baltalı, finans kurumlarının riskli gördükleri için tekstilcilere kredi vermeyi kestiğini de söyledi.

‘Satılık fabrika sayısı artacak’

Yaşanan kriz ortamını da değerlendiren Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, “Şu anda Türkiye’de yaklaşık 3 bin civarında satılık, bir o kadar da kiralık fabrika bulunuyor. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Ne oldu da birden bire bu duruma gelindi? Unutulmamalıdır ki, sanayi yoksa işçi sınıfı da olmaz. Hatta orta sınıf bile oluşamaz. Sanayiciyi küstürmeden, tekrar yatırım yapan, üreten ve ihracat yapan şehir ve ülke konumuna gelmemizin çok büyük yarar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

SÖZCÜ uyarmıştı!

Gazetemiz krizin ayak seslerini bir bir yazarken, sanayicilerle daha önce görüşüp bu fabrika kapatmaların ve iflasların başlayacağını önceden söylemişti. SÖZCÜ, saniyicilerin isyanlarını duyuran haberleri ile ekonomi yönetimini de iktidarı da gelen tufana karşı uyarmıştı.