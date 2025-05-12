Cumhurbaşkanlığı’nın giderleri, Saray’daki çalışan personele ayrılan maaş tutarı ve personel sayısı her yıl artıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Saray’da çalışan personel sayısında da büyük artış yaşandı. Eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül dönemlerinde sırasıyla 1216 ve 1316 personel Saray’da görev yaparken; 2024’te 2 bin 538 personelin görev yaptığı açıklandı.

PERSONELE DEV BÜTÇE

2025 yılı merkezi bütçesinden 16 milyar 928 milyon 146 bin TL Saray’ın harcamaları için ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın devasa bütçesinin 2 milyar 784 milyon lirası maaş ödemelerine ayrıldı. 2024 yılında da Cumhurbaşkanlığı personel gideri için 2 milyar 225 milyon 960 bin TL ödenek ayrılmıştı. Saray’da çalışan personel sayısına ilişkin resmi rakamlar açıklanmazken; SÖZCÜ’nün ulaştığı bilgilere göre Saray’da 2024’te 2 bin 538 personel görev yaptı.