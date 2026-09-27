Enflasyondaki uzun süredir devam eden yüksek seyirden simit de payına düşeni aldı. İstanbul’da 25 liradan satılan simidin fiyatı yüzde 20 artarak 25 liradan 30 liraya çıktı. Yılın ilk günlerinde yapılan artışla simit fiyatı 15 liradan 20 lira seviyesine getirilmişti.

Fırıncılar, un, susam ve maya fiyatlarının yanı sıra işletme giderlerindeki artışın da maliyetleri yükselttiğini söyledi. Akıllara ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı konuşma geldi. O gün çay simit hesabı yaparak iktidara ateş püsküren Erdoğan’ bugün iktidardayken vatandaşı çay ve simide dahi hasret bıraktı. Erdoğan, 33 yıl önceki konuşmasında şunları söylemişti: “Bir bardak çay bin, simit bin 500 lira. 2 bin 500 yapar, 5 kişilik aile günde üç öğün sadece çay ve simit yesin. Günde üç öğün 37 bin 400 yapar, 40 bin diyelim. Ayda ise bir milyon 200 bin yapar. Asgari ücret 910 bin lira. Bu zalim yönetim bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor. Elektrik parasını, su parasını kim ödeyecek? Çocukların okul masrafını kim ödeyecek soruyorum size. İşte ekonomik durum bu.”

MASRAF 36 BİN

Bugün dışarıda içilen bir bardak çayın fiyatı 50 liradan başlıyor. 5 kişilik ailenin 3 öğün çay içip simidi yediği hesaplandığında aylık masrafı 36 bin lirayı buluyor. Buna kira, fatura, yol ve diğer ihtiyaçlar eklendiğinde hesap kabarıyor ve içinden çıkılmaz bir hale bürünüyor. Oya asgari ücretlinin geliri sadece 28 bin 75 lira, en düşük emekli aylığı ise 23 bin 552 lira.