Yeni anayasa tartışmaları sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir komisyon kurduklarını duyurmuştu. Erdoğan, 10 kişilik bir anayasa heyeti görevlendirerek çalışmalarını sürdüreceklerini söylemişti.

YANDAŞ GAZETE TARTIŞMALI İSMİ DUYURDU

Kulislerde konuşulan listede ise tartışmalı isimlerin olduğu da ortaya çıktı. Yandaş Sabah Gazetesi, 10 kişilik heyeti açıklamış, heyette AKP Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer almıştı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN İSİM KOMİSYONDAN ÇIKARILDI

Özbudun'un heyette yer alması da tepkiye neden olmuştu. Ancak Anadolu Ajansı'nın bu sabah aktardığı bilgilere göre heyette tartışmalara neden olan isim yer almadı.

AA'da yer alan haberde "Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.

Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi." ifadeleri yer aldı.