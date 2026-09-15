AKP Sözcüsü Ömer Çelik erken seçim iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Partisinin genel merkezinde gerçekleşen MYK toplantısı sonrası konuşan Çelik'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

AKP'li Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öznesi millet olan bir anayasa yapılmalıdır. Erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Erken seçim sinyali değildi, gündemimizde seçim yok. Cumhurbaşkanımızın sözleri teşkilatla ilgilidir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rize'de seçimlerle ilgili konuşmuştu. Erdoğan, "Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum"" demişti.

Erdoğan'ın bu sözleri 'erken seçim' iddialarını gündeme getirmişti.