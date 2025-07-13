Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Kızılcahamam’da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik” ifadeleri, AKP ve Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde olmamasına dikkatlerden kaçmadı.

Murat Yetkin'in bugün yayımladığı yazısında Erdoğan’ın bugünkü konuşmasındaki “süreç ittifaklarına odaklanırken, Erdoğan’ın söylemlerinin DEM Parti seçmeninde nasıl yankılandığına vurgu yaptı.

Yetkin, yazında şu ifadelere yer verdi:

“Erdoğan konuşmanın bir yerinde PKK’nın 11 Temmuz silah bırakmasını kastederek ‘Türkiye kazanmıştır’ dedi. Şu anda PKK’yı daha fazla ajite etmemek için pek kullanılmıyor bu ifade.

Diğer ikisi tartışmaya açık unsurlardı. Biri, konuşma boyunca birkaç kez vurguladığı Türk-Kürt-Arap ‘birlikteliği’ mesajıydı. Oraya birazdan geleceğim.

O İFADELER RESMİ METİNLERDE YER ALMADI

Diğeri de bu süreçte AK Parti, MHP, DEM birlikteliğiydi. İlk aşamada pek çok yayın kuruluşu haberi buradan gördü. Ama ilerleyen saatlerde bu durum değişti. Çünkü konuşmanın bu kısmına Cumhurbaşkanlığı sitesinde de AK Parti sitesinde de yer verilmediği görüldü.

Bu sözler akla ister istemez PKK’nın silahsızlandırılması yoluyla Kürt sorununa siyasi çözüm bulma, ya da resmi adıyla Terörsüz Türkiye sürecinin yeni Anayasa çalışmaları konusunda da geçerli olabileceğini getiriyordu. AK Parti ve MHP’nin parlamentodaki sandalye sayıları yeni Anayasa taslağını referanduma götürmeye yetmiyordu ama eğer DEM’in katılımıyla bir ‘süreç üçlüsü’ oluşmuşsa, bu üçlü Erdoğan’ın yeniden aday olup seçilebilmesi için erken seçim kapısını da açabilirdi. Tabii DEM seçmeninin bu durumda parti kararına tam uyacağı varsayımıyla.

DEM Partili Pervin Buldan bu iş birliğinin ‘sadece süreç’ için geçerli olduğunu söyledi; daha fazlası değildi. Erdoğan’ın çıkışının DEM yönetimi seçmeni gözünde zorladığı anlaşılıyor.”

S ÜREÇLE İLGİLİ İFADELERİ KULLANDILAR

Erdoğan’ın “Altını çizerek söylüyorum, Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle de birlikte bu süreci evelallah pişirerek geleceğe taşıyacağız” ifadeleri AKP’nin ve Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde yer verildi.

Buna ek olarak Erdoğan’ın konuşma metninde, “Gazi Meclisimizin sürece sunacağı güçlü katkının yürütülen çalışmalar açısından kritik önemde olduğu kanaatindeyiz. İşte bu süreçte rahmetli Sırrı Süreyya kardeşimizle, ardından Pervin Buldan Hanımefendi’yle ve Mithat Sancar’la bu hafta bir araya geldik, oturduk, konuştuk. Beraber, birlikte bu yürüyüş için neler yapabiliriz bunları konuştuk. Demek oluyormuş, daha güzel şeyler olacak” ifadelerine de yer verildi.