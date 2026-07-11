Ankara'daki NATO zirvesinde liderlere hediye edilen 'kişiselleştirilmiş tabancalar,' Avrupa başkentlerinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden olurken, sıkı güvenlik ve gümrük protokollerini de devreye soktu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlere üzerinde isimlerinin yazılı olduğu birer tabanca, bir kutu mühimmat ve Türk ihracat kontrollerinden muafiyet sağlayan bir not hediye etmesi, Avrupalı liderlerin ülkelerindeki mevzuatlar nedeniyle farklı prosedürler uygulamalarını zorunlu kıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kendisine takdim edilen ateşli silahı Brüksel’deki bir askeri müzeye bağışlama kararı aldı. Komisyon Sözcü Yardımcısı Olof Gill, von der Leyen’in Ankara’daki zirvenin ardından bu hediye için Türk lidere teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Gill, silahın güvenli bir şekilde taşınarak muhafaza altına alınacağını, ateşleme mekanizması kalıcı olarak devre dışı bırakılıp gerçek mermi atamayacak duruma getirildikten sonra müzede sergileneceğini aktardı.

Benzer bir hediye alan Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın ekibi de tabancanın Belçika mevzuatına uygun şekilde ülkeye getirileceğini ve Konsey Genel Sekreterliği’nin güvenlik prosedürleri doğrultusunda etkisiz hale getirilerek saklanacağını açıkladı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever’a verilen revolver tarzı silahın ise uçağın Askeri Melsbroek Hava Üssü’ne inişinden sonra pistte fark edilerek Belçika'ya taşındığı ve ardından hava polisi tarafından muhafaza altına alındığı bildirildi.

STARMER HEDİYEYİ TÜRKİYE'YE BIRAKTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise çalışır durumdaki bir ateşli silahı İngiltere'ye götürmenin yasa dışı olması sebebiyle en net tavrı sergileyerek hediyeyi Türkiye’de bırakmayı seçtiğini ifade etti.

Gerekli özel izinler olmadan bu tür çalışır durumdaki silahların Belçika ve İngiltere gibi ülkelere sokulması yasalara aykırı kabul ediliyor.