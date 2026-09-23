Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuk liderlere isimlerinin işlendiği özel üretim revolverler hediye etti.

Hediye edilen silahların Türkiye'de üretilen ve geçmişi 1990'lı yıllara dayanan 357 Magnum tipi "Gümüşçay" revolverler olduğu aktarıldı. Erdoğan ayrıca liderlere, imzalı özel mektubuyla birlikte kendi biyografisinin İngilizce baskısını da takdim etti.

NAWROCKİ'DEN ERDOĞAN'A KILIÇ

Erdoğan'ın tabanca hediye ettiği liderlerden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise New York'ta gerçekleştirilen görüşmede karşılık verdi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında temaslarını sürdüren Erdoğan, Nawrocki ile Türkiye-Polonya ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşme sırasında Nawrocki'nin Erdoğan'a kılıç hediye ettiği belirtildi.