Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon skandalına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor” dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından akıllarda yeni soru işaretleri oluştu. 'Dosyada bir örgüt yapılanması iddiası varsa, lideri kim?' 'Erdoğan’ın 'Ummadığımız isimler işin içinde' sözleri kimi işaret ediyor?' 'İsimler neden gizleniyor?' gibi sorular gündeme geldi.

Son olarak, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, fon skandalına yönelik soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmıştı.

Bu soruların hepsi, bu akşam saat 20.00'de Sinem Fıstıkoğlu ile Nokta Atışı programında yanıt bulacak.

ERDOĞAN MESAJI UÇAKTA VERMİŞTİ

Güney Kore seyahati dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ilgili tüm kurumlara talimatların verildiğini ve sürecin belirlenen yol haritası doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturmada Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) da görevlendirildiğini aktaran Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu’nun düzenli olarak toplandığını açıkladı. Erdoğan, usulsüzlüklere karşı taviz verilmeyeceğini yineleyerek sorumluların yargı önünde hesap vereceğini kaydetmişti.

"KAMU KAYNAĞI KULLANIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tasfiye süreçlerine dair finansal ayrıntılara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bütçesinden ödeme yapılmadığına dikkat çekerek şunları söylemişti.: