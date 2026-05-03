Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın 2004 kişi ile yaptığı son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Hata payı yüzde 2,1 olan yeni ankete göre katılımcılara “Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

CHP İLK SIRADA

Buna göre; CHP’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 32,2 oldu. AKP’nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan yüzde 22,9, dağıtıldıktan sonra yüzde 29,5 oldu.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ankette üçüncülükte ise DEM Parti yer aldı. DEM'in oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 7,2, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 9,3 oldu.

MHP’nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 5,5, dağıtıldıktan sonra yüzde 7,1 oldu. MHP'nin ardında yer alan İYİ Parti'nin oy oranı ise 6,3 oldu.

ANAHTAR PARTİ DİKKAT ÇEKTİ

Ankette Anahtar Parti ise dikkat çekti. Kararsızların dağıtılmasının ardından Anahtar Parti'nin oyu 4,7 olarak belirlendi. Yeniden Refah'ın 3,5. Zafer Partisi'nin oyu ise yüzde 3 oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?” sorusunda da çarpıcı sonuçlar yer aldı.

Ankete katılanlara AKP'nin adayı olarak Erdoğan, CHP adayı olarak Ekrem İmamoğlu sorulduğunda yüzde 55,6’ya 44,4’le İmamoğlu'nun önde olduğu belirlendi.

ERDOĞAN VE YAVAŞ

Erdoğan ve Mansur Yavaş'ın yarıştığı bir seçimde ise Mansur Yavaş yüzde 41,2, Erdoğan ise yüzde 32,4 oy alıyor. Yüzde 11,1 oranındaki kararsızlar dağıtıldığında Yavaş’ın oyu yüzde 56’ya, Erdoğan’ın oyu ise yüzde 49’a çıkıyor.

ERDOĞAN VE ÖZEL

Ankete katılanlara Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel sorulduğunda ise Özgür Özel yüzde 50,7, Erdoğan ise yüzde 49,3 oy alıyor.

ERKEN VE ARA SEÇİM SORULDU

Ankette katılımcılara erken ve ara seçim de soruldu. Buna göre erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 59,9, istemeyenlerin oranı ise yüzde 32,4. Ara seçim olmalı diyenlerin oranı yüzde 54,1 çıkarken olmasın diyenlerin oranı ise yüzde 36,6 oldu.