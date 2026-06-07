AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partisinin Adana’da düzenlediği Akdeniz Bölge Toplantısı’nda yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açılış konuşmasında anayasa yapma yetkisinin millete ait olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Çünkü egemenliğin sahibi millettir. Siyasi kurumların en önemlisi olan parlamentonun salonlarında da ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ özdeyişi yer alır. Dolayısıyla bunu hayata geçirmek, bu egemenliğin her alanda etkin olduğunu göstermekle mümkündür” ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ'

Türkiye’nin anayasal geçmişine değinen Yazıcı, mevcut anayasanın darbe dönemlerinin ürünü olduğunu belirterek, “1876’dan bu yana anayasa hareketlerimizi irdelediğimizde, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki 1921 ve 1924 anayasaları ile çok partili hayata geçildikten sonra yapılan 1961 ve 1982 anayasalarını görüyoruz. Ancak bu son iki anayasa darbeciler tarafından yapılmıştır. Darbeyi yapanlar milletin iradesini bir kenara bırakmış, anayasa yapma hakkını kendilerinde görerek bu metinleri oluşturmuştur. Halen de bu nitelikte yapılmış bir anayasa ile yönetiliyoruz. Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri, milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır. İyi işleyen ve kurumsallaşmış demokrasi en büyük kazanımımızdır” dedi.

'YENİ ANAYASA REFERANDUMLA HAYAT BULACAKTIR'

Yeni anayasa çalışmalarının bir yılı aşkın süredir sürdüğünü ve son aşamaya gelindiğini belirten Yazıcı, sürecin referandumla tamamlanacağını vurguladı. Yazıcı, “Küresel ve bölgesel gelişmelerin hızlandığı, savaşların, çatışmaların ve insanlığa karşı suçların arttığı bir dönemde Türkiye olarak yeni anayasa ile umut veren bir ülke olmayı hedefliyoruz. AK Parti olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yeni anayasa komisyonumuz yaklaşık bir yıldır çalışıyor. TBMM’de uzlaşma zemini oluştuğunda süreci başlatmaya hazırız. Tüm siyasi partileri yeni ve sivil anayasaya katkı sunmaya davet ediyoruz. Yeni anayasa talebi herhangi bir partinin değil, doğrudan milletimizin talebidir. Bu çalışmayı günlük siyasi hesaplarla değil, milletimizin geleceğinin güvencesi olarak görüyoruz. Bizim için bu süreç bir polemik alanı değil, tarihi bir sorumluluktur. Anayasa yapmak milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla hazırlanacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır. Türkiye’nin ikinci yüzyılına yakışacak bir anayasayı hayata geçirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.