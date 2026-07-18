AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı, yeni anayasanın Meclis’te geniş bir uzlaşıyla hazırlanacağını ve ardından referanduma götürüleceğini söyledi.

AKP Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Toplantısı, Abant Gölü Milli Parkı’ndaki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Yazıcı’nın yanı sıra AKP milletvekilleri, il başkanları ve partililer katıldı.

İki gün sürecek programın açılışında konuşan Yazıcı, Türkiye’de bugüne kadar anayasada 19 değişiklik yapıldığını hatırlattı. En kapsamlı değişikliğin ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhur İttifakı öncülüğünde hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ifade etti.

Yeni anayasa hedefini yineleyen Yazıcı, “Türkiye elbet yeni bir anayasayı birlikte Meclis’te konsensüs sağlamak ve ardından milletin onayına referanduma sunmak suretiyle, paylaşımcı bir anlayışla gerçekleştirecek. Bunu hedefimize ulaştırmamız gerekir” dedi.

Türkiye’nin gündemindeki önemli başlıklardan birinin “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğunu belirten Yazıcı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yazıcı, “En büyük gücümüz birliğimiz, bütünlüğümüz ve kardeşliğimizdir. Bunun değeri ölçülemez. Cumhur İttifakı olarak bu konuda gerekli açıklamaları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YASAL DÜZENLEME HAZIRLANIYOR”

Yazıcı, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yasal düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Bununla ilgili bir çerçeve düzenleme yapılacak. Çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek hiçbir adım atmayız” diye konuştu.

Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Yazıcı, “Milletimizin yararına olan neyse onu gerçekleştireceğiz ve Türkiye’yi bu illetten kurtaracağız” dedi.

“25 YILDIR HER ALANA DOKUNDUK”

AKP’nin 25 yıllık iktidar sürecine de değinen Yazıcı, “25 yıldan bu yana Türkiye’yi yönetiyoruz. El atmadığımız alan yok. Siyasetimiz kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Türkiye’nin hiçbir sorununu kapalı kapılar ardında bırakmadık. Önceliklerimizi belirleyerek her konuyu ele aldık ve ülkeyi adım adım bugüne taşıdık” ifadelerini kullandı.

Toplantının kalan bölümünün basına kapalı olarak devam edeceği bildirildi.