Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından isimlendirilen ve özel talimatla Gaziantep’e getirilen Sultan ve Nil, doğal ortama uygun şekilde oluşturulan yaşam alanlarında barınmaya devam ediyor. Şu anda 1,5 aylık olan üç yavru, park görevlilerinin gözetiminde anneleri tarafından emziriliyor. Ayrıca ara ara kırmızı etle beslenmeye de başlandıkları belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru aslanların doğumunun önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Aslanlar genellikle bir veya iki yavru doğurur. Ancak burada sağlanan doğal koşullar ve kaliteli bakım sayesinde üçüz yavrular dünyaya geldi. Bu da parkımız için gurur verici bir durum. Yavrular, kısa sürede park ziyaretçilerinin ve çalışanlarımızın gözdesi haline geldi.”

Özsöyler, yavrulara isim verilmesi konusunda halkın da sürece dahil edileceğini belirtti. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak anketle en çok oyu alan isimlerin seçileceğini ifade etti.

Yavru aslanlarla ilgili tek gelişme isim arayışı değil. Özsöyler, aslanların yaşam kalitesini artırmak ve ziyaretçilere daha yakından gözlem imkânı sunmak amacıyla yeni bir alan inşa edeceklerini de duyurdu.

“Aslan Adası adını verdiğimiz yeni yaşam alanı, etrafı camla çevrili bir sistemle tasarlanıyor. Bu sayede aslanlar doğal davranışlarını rahatlıkla sergileyebilecek, ziyaretçiler de onları güvenli bir şekilde izleyebilecek,” dedi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’ndaki bu gelişmeler, hem hayvanseverleri hem de doğa koruma bilincini artırmak isteyen yetkilileri memnun ederken, üçüz aslan yavrularının isimlerinin ne olacağı merakla bekleniyor.