Türkiye haftalardır yargı kararlarının etkisiyle girdiği tartışma başlıklarında takılı kaldı.

Aksi de mümkün değildi...

Zira bu başlıkların en majör olanı beklenenden çok önce geldi.

İmamoğlu’nun tutuklanması...

Ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne de Belediyeler Birliği başkanı olarak...

Cumhurbaşkanı adayı olarak tutuklandı İmamoğlu.

Üstelik bu gerçek, yapılan ön seçimden bağımsız da atılabilir.

Toplumsal muhalefetin ve/veya son seçimlerin birinci partisinin konsolide ettiği alanda zaten bir “Cumhurbaşkanı adayı” Ekrem İmamoğlu.

Elbette bu sandığa yansıyan 15,5 milyonluk iradenin zaman ayarını daha önemli kılıyor.

Gelelim Beştepe hattına...

Bundan sonra yargı kararları sonucu açılan patika mı gözlemlenecek yoksa eldeki tek siyasi argüman “İmralı çözümü” üzerine mi odaklanılacak?

Eski bir AK Parti milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki konuda araştırma yaptırdığını duydum.

1- DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimaline dair anket.

2- DEM Parti seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verme eğiliminin ölçümü.

Beştepe’de daha önce de kısa ve uzun vadede bütün kulisleri doğrulanan kaynağıma da sordum.

Kaynağım, ilk ölçümün güncel olduğunu doğrularken ikincisine dair bilgisi olmadığını söyledi.

Bu sonuçlardan Erdoğan hangi politikaları kurmak ister, o da başka yazının konusu.

KÖŞENİN GÖZÜ

Tarih: 17 Ocak 2020.

İstanbul’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine ilettiği mektuba ilişkin, “Kişiye özel bir mektupsa açıklamam doğru olmaz. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil” demişti.

O mektupta neler yazıyordu, Erdoğan neden “Açıklamam doğru olmaz” demişti.

Hâlâ cevaplanmamış bir soru olarak arşivde denk geldim.

KÖŞENİN SÖZÜ

“Odununu kendi kesen, iki kere ısınır.” - Anonim.