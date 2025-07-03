Siyasetin gündeminde yeni Anayasa tartışmaları var. Cumhur İttifakı'nın masasında yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konuşuluyor.

Bahçeli 5 Kasım 2024'teki MHP grup toplantısı konuşmasında, "Lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mı? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır. Birikimiyle, tecrübesiyle bize göre tek seçenektir" dedi.

Aylar sonra Macaristan dönüşü mayıs ayında Erdoğan'dan 'Adaylık derdim yok' çıkışı geldi.

Erdoğan, "Yeni Anayasa'yı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu" dedi.

Erdoğan'ın yeniden adaylığı için anayasa değişikliği mi yapılacak sorusu yanıt ararken Beştepe'den itiraz geldi.

BEŞTEPE'DEN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA FORMÜL

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni Anayasa'ya veya Anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut Anayasa'da zaten bu konuda imkan vardır" ifadesini kullandı.

Uçum tarih vererek, "Örneğin TBMM 2027 yılının son çeyreğinde en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur" ifadesini kullandı.

Muhalefetse 2 Kasım 2025 tarihinde ısrarcı.