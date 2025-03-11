Ramazan ayında, AKP teşkilatları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sahada olacak. Erdoğan, teşkilatlarına "Herkesin sahaya inmesini istiyorum. Yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz, vites yükseltme aşamasına geçiyoruz. Ramazanı iyi değerlendirin, sahadan ayrılmayın" şeklinde talimat verdi.
Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda AKP bünyesinde ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına görev dağılımı yapıldı. Teşkilatlar, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere iftar ziyareti gerçekleştirecek.
Ana kademe, bakanlar ve MKYK üyelerinden oluşarak, depremzede vatandaşlara yönelik ziyaretler, kamu görevlileri ve üniversite öğrencilerine ziyaretler, gönül sofraları ve sokak iftarları gibi sekiz farklı programda yer alıyor.
Gençlik kolları ise "İftara 5 Kala", "Kampüs İftarları", "Gençlik Sofrası" ve "Vefa İftarları" gibi dokuz farklı programda yer alacak.