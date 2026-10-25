Türk siyasetinde en çok tartışılan konular arasında erken seçim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha adaylığı yer alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. CHP lideri burada yağtığı açıklamada, erken seçime itiraz etmeyeceklerini söylerken, "Seçim erken seçim olursa elbette erken seçime itiraz etmeyiz. Şimdi erken seçimden kaçmanın bir yararı olur mu? Siz kendinize güveniyorsanız, erken seçim istersiniz. Türkiye’nin iyi yönetilmediğini biliyoruz. Türkiye’nin orta sınıfının yok olduğunu biliyoruz. Sanayiye gidin bakın, esnafa gidin bakın. Türkiye’nin düzelmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın olası adaylığına yönelik ise, "Söylediğim şuydu; bu ortamda ben Erdoğan’ın seçime gideceğini düşünmüyorum. Keşke gitse. O da bu ortamda seçime giderse kaybedeceğini biliyor. Erken seçim kararı alınabilirse bir an önce seçim olmasını isteriz. Ama ben Erdoğan’ın bu ortamda seçime gideceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

360 VEKİL İÇİN CHP'DEN DESTEK

Erken seçim için TBMM'de 360 milletvekilinin oyu gerekirken, CHP'nin erken seçime 'evet' demesi halinde ihtiyaç olan oy sayısına ulaşılmış oluyor.