Belce Örü Erçin

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), dün açıkladığı haziran ayı enflasyon verisi yüzde 0.99 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuz ayında yapılacak zam yüzde 17.76, memur ve memur emeklisinin aylıklarında yapılacak artış ise yüzde 13.52 olarak kesinleşti. Aynı zamanda emekli vekil aylığı alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alacağı zam 65 bin 779 lira olurken, en düşük emekli aylığındaki artış ancak 3 bin 552 seviyesinde kaldı. Böylece Erdoğan’ın sadece alacağı zam bile neredeyse 3 emekli maaşına eşit oldu.

AYLIK 23 BİN 552

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 251 liraya yükselirken en düşük emekli memur aylığı da 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 34 bin 118 liradan 38 bin 727 liraya yükselecek. Halen 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı ise sadece 3 bin 552 lira zamla 23 bin 552 olacak. Bunun için AKP TBMM’ye, en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılmasına ilişkin kanun teklifi sundu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranı arasında fark olacak. Memurlar lehine ocak ayında 6.41 puan fark oluşmuştu. Bu kez SSK ve Bağ-Kur’lular 4.24 puan avantajlı olacak.

BAKAN 318 BİN ALIYOR

Memur zammı aynı zamanda bir kamu görevlisi olan Cumhurbaşkanı, emekli cumhurbaşkanı, milletvekili, emekli milletvekili, bakan ve emekli bakan gibi birçok maaş kaleminde de artışa gidilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aylığı, yeni zamla birlikte 354 bin 497 liraya yükseldi, emekli maaşı da eklenince 556 bin 155 lira seviyesine çıktı. Kabinede görev yapan bakanların maaşı ise 318 bin 9 lira oldu.

499 milletvekili çift maaş alıyor

Milletvekilleri, emekli olmaları durumunda eski cumhurbaşkanı ve başbakanlar gibi eş zamanlı olarak hem aktif milletvekili maaşı hem de emekli milletvekili aylığı alıyor. 600 milletvekilinin bulunduğu TBMM'de yaklaşık 499’u milletvekili ise hem milletvekili hem de emekli milletvekili maaşı aynı anda alarak aslında çift dikişli sayılıyor. Üstelik vekil maaşları oldukça dolgun. Son zamla birlikte milletvekili maaşı 310 bin 332 liraya yükselirken, emekli milletvekili maaşı ise 201 bin 677 lira oldu. Böylece hem milletvekili hem de emekli olanların maaşı ise 512 bin 9 liraya çıktı.

‘Saldım çayıra Mevlam kayıra’

Prof. Dr. Fatih Özatay, “Haziranda da enflasyon değişmedi: %32.1 Mayıs 2025-Haziran 2026 (14 ay) ortalaması: %32.5 Enerji fiyatlarındaki gerileme ile bu müthiş katılık bir miktar gevşer mi? Muhtemelen az biraz. Ama yılı %30'un az altında (%28, %29?) kapatsak bile seçim yaklaşıyor. Seçimden önce %25'e düştü, düştü. Sonrası? Saldım çayıra Mevlam kayıra” paylaşımını yaptı.

‘Yaşam maliyeti artıyor’

“Konut enflasyonu yıllık %45'in üzerinde gıda enflasyonu ise %35.45” değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Serap Durusoy, “En düşük gelir grubu olan birinci %20'lik grupta yer alan hanehalkının konut ve kiraya %38.7 gıdaya ise %29.2 harcama yaptığı dikkate alınırsa bu gelir grubunun yaşam maliyeti düşen enflasyona rağmen artıyor” ifadelerini kullandı.