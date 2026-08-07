Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ortak bir anlaşmayı resmileştirmek üzere Cidde kentinde buluştu.

Suudi askeri ve hükümet kaynaklarının AFP'ye verdiği bilgilere göre üç ülke, bölgedeki güvenlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan tarihi paktı Cuma günü imzalandı.

'Mekke anlaşması' ismiyle 3 ülkeyi bir araya toplayan savunma anlaşması, uzmanlar tarafından "Müslüman NATO'sunun başlangıcı" olarak tanımlanıyor.

Anlaşma bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda tüm ülkelerin savaşı girmesini öngörüyor. Anlaşmanın imzalanmasıyla, Orta Doğu'da yeni bir güç bloku kuruldu.

Anlaşmayı yorumlayan Türk bir yetkili, “Pakistan ve Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma, doğası gereği savunma amaçlıdır, belirli bir tarafa yönelik değildir ve diğer bölge ülkelerine de açıktır" diye konuştu.

İRAN SAVAŞI İMZAYI HIZLANDIRDI

Ortak savunma adımı; bölgede artan savaşlar, çatışmalar ve askeri gerilimlerin, özellikle de Körfez ülkelerini etkileyen, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını aksatan ABD-İran savaşının ardından geldi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Suudi bir kaynak, anlaşmanın uzun süredir tartışıldığını ancak bölgedeki son gelişmelerin süreci hızlandırdığını belirtti.

Suudi hükümetine yakın ikinci bir kaynak da anlaşmanın Cuma günü imzalanacağını doğruladı. 3 ülkeyi bir araya getiren imzanın oluşturduğu ittifaka gelecek aylarda Mısır'ın da katılması bekleniyor.

S. ARABİSTAN-PAKİSTAN PAKTINA TÜRKİYE KATILIYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir, Cumartesi gününe kadar sürecek ziyaretleri kapsamında Perşembe günü Suudi Arabistan'a ulaştı.

Türk Cumhurbaşkanlığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün kente gelmesi bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ziyaretin 6-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiğini açıklarken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, temasların Körfez'de tırmanan gerilimin gölgesinde yapılmasına rağmen anlık krizlerin ve kısa vadeli değerlendirmelerin ötesinde bir anlam taşıyacağını ifade etti.

Üç ülke, olası bir stratejik ittifak konusunda aylardır süren iddiaların odağında yer alıyordu.

Süreç içerisinde Pakistan, ABD-İran savaşını sona erdirme çabalarında arabuluculuk üstlenmeye çalışırken, Türkiye ise Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerde diplomatik bir rol oynadı.

Diğer yandan Suudi Arabistan ve Pakistan, 2025 yılında ortak bir savunma paktı duyurmuş, Pakistan'ın İslam dünyasının tek nükleer silahlı devleti olması sebebiyle bu hamle uluslararası alanda dikkat çekmişti.

İSRAİL, YUNANİSTAN VE HİNDİSTAN ENDİŞELİ

İttifakın haberi rakip ülkelerde endişe yarattı. Yunan, İsrail ve Hindistan basını anlaşmayı endişeyle takip ediyor.

İsrail basını anlaşmanın imzalanacağının duyurulmasının ardından bu konuya geniş yer verdi.

Jerusalem Post gazetesi, bölgedeki en nüfuzlu ülkelerin bir araya geldiğini vurguladı. Bunun jeopolitik öneminin altını çizdi.

Gazete, "Pakistan'ın nükleer gücünü, Suudi Arabistan'ın ekonomik kuvvetini ve Türkiye'nin ordusunu birleştirerek bir 'Müslüman NATO'su' kurmayı amaçlayan üçlü ittifak" olduğunu ifade etti.

Yunan basını ERT ise anlaşmanın "bölgesel bir kriz" esnasında imzalandığını vurguladı. Türkiye'ye saldırının artık Suudi Arabistan ve nükleer güç Pakistan'ı da savaşa çekeceği vurgulandı.

Hindistan basını Times of India ise Türkiye'nin Pakistan'ın askeri açıklarını kapattığını ifade etti.

Pakistan için gemi üreten Türkiye'nin, Hindistan'ın geçen yıl savaştığı Pakistan ordusunun İHA ve kara gücü eksiklerini de kapattığını vurguladı.

İmzalanacak anlaşma; Akdeniz'de İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs arasında ABD aracılığıyla yapılan 3 + 1 ittifakına Orta Doğu'da bir denge sağlıyor.