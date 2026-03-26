Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak "Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında aziz milletimiz ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının, neyin mücadelesini verdiğinin gayet farkındadır. Türkiye, doğru yoldadır" dedi.

Erdoğan konuşmasında bölgede devam eden savaşa değindi. Konuşmasında İsrail'i savaşı kışkırtmakla suçlayan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

İsrail'in kışkırtmalarıyla 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Hiçbir günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en meşakkatli günlerini yaşıyor. Gözünü kin bürümüş soykırım şebekesi coğrafyamızı büyük bir felakete sürüklüyor.

Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler birim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sırlarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır. Evlat acısıyla yürekleri Kerbela'ya dönen kadınlar bizim annelerimizdir. Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir.

Bakın buradan içim kan ağlayarak soruyorum İsfahan'da Tebriz'de dökülen göz yaşlarının bölgemizdeki diğer kardeş şehirlerde dökülenlerden ne farkı var. Adımızın Ali olmasının Mürteza olmasının Ömer olmasının Ayşe Zeynep hasan Hüseyin olmasının ne farkı var?

İster İran'da ister Körfez de olsun vurulan biz değil miyiz? Füzeler ve dron'lar tarafından tahrip edilen alt yapı tesisleri kardeşlerimizin kaynakları değil mi? Saldırganların nazarında Şii ya da Sünni olmamızın Türk Kürt Arap ya da Farisi olmamızın bir farkı var mı? Mezheplerimiz kökenlerimiz farklı olsa da soruyorum bizim değil mi? Şundan herkes emin olsun biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acılarına seyirci kalırız.

Türkiye ve Türk Milleti olarak iyi günde dost ve kardeş bildiğimiz halkları kötü günde yalnız bırakmayız. Bölgemizde kan gövdeyi götürürken bin yıl önceki tartışmaları gündeme taşımayı eski defterleri yeniden açmayı vahdete değil fitneye hizmet edecek gündemlerin peşine takılmayı asla ve asla doğru bulmadığımızı tekraren vurgulamak mecburiyetindeyim.

SOSYAL MEDYA VURGUSU

Sosyal medya platformları üzerinden yürütülen psikolojik harekatlara karşı son derece dikkatliyiz. Kardeş halklar arasında kırgınlıkları derinleştirecek husumeti büyütecek Siyonizmin bölgemizi hedef alan böl parçala yönet planlarına lojistik destek verecek her türlü eylemi ve tartışmayı reddediyoruz.

La ilahe illallah İbrahim Halilullah lafzında billurlaşan kuşatıcı anlayışla Kudüs'e sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz.

Herkes için barış, herkes için istikrar çemberine oturttuğumuz dış politikamızdan geri adım atmayacağız.

ÖZEL'E 'KARİKATÜR' DEDİ

Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında aziz milletimiz ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının neyin mücadelesini verdiğinin gayet farkındadır.

Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir. Hem kardeş İran halkı. Hem kardeş Körfez Ülkeleri hem de tüm dünya bunun bilincindedir.

Vesayet altında olduğu kamuoyunca bilinen bir şahsın Türkiye'nin dik ve dirayetli duruşuna dil uzatması kara mizah örneğidir.

Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arızi durumlar bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız.

Nice kifayetsiz muhteristen yediği darbelere rağmen yıkılmayan, kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek.

Türkiye partisi olmayı bir türlü beceremeyen CHP'nin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeyeceğiz.