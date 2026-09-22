ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'a gelen Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. İran savaşının konuşulduğu bu önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"ERDOĞAN ÇETİN CEVİZ BİRİ"

Trump, yaptığı açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "O sert biri ama yakın arkadaşım, onu seviyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a övgüler dizen Trump konuşmasına, "O tam bir çetin ceviz. Onunla uğraşmaya kalkmayın. Çetin biri. O muhteşem biri. Benim dostum" ifadelerini de ekledi.