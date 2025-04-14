Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"RESMİ BAYRAM TATİLİ İLAN EDİLMESİ NOKTASINDA KANUN TEKLİFİ VERDİM"

"Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da bir günüdür.

Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim."

"BÜTÜN PARTİLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini belirten Bayram, "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum" dedi.