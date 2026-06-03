Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay’ın 164’üncü Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuştu. Erdoğan, “Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez” dedi.



Erdoğan şöyle devam etti:



“Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, istismar edilmesine göz yummuyoruz. Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez"



SSK BATIRILDI

Konuşmasında AKP’nin iktidarı öncesi döneme ilişkin eleştirilerde bulunan Erdoğan, “SSK’nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını hepimiz biliyoruz ve unutmadık” dedi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1996 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yapmıştı.