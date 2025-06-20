Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kaplamış durumda" dedi.

Erdoğan, "Gazze'de bir parça ekmek için, bir tas çorba almak için yemek kuyruğuna giren insanlar, vahşi bir şekilde hedef alınıyor. Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikayet eden İsrail, yalnızca Gazze'de şimdiye kadar sağlık birimlerine 700'den fazla saldırı düzenledi." diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de 21 aydır modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri yaşanıyor.

"Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına çevirenlerin savaş suçundan bahsetmesi, sadece tutarsızlık değil büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir. Gazze'deki soykırımın birincil sorumlusu Netanyahu hükümetidir ancak cinayet şebekesinin katliamlarına ses çıkarmayanlar da bu suçlara ortak olmuşlardır.

Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle adlarını Hitler, Pol Pot gibi zalimlerin yanına yazdırmıştır"

İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalı."

Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu asla bozmadık, mazlumun yanında saf tutmaktan asla çekinmedik.